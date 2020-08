"Une de mes meilleures années": le message d'adieu de Mergim Vojvoda au Standard

Mergim Vojvoda va découvrir la Serie A, mais il ne pouvait pas partir sans saluer son "club de coeur".

Formé à Sclessin, c'est avec l'Excel Mouscron que Mergim Vojvoda a fait ses premiers pas en Pro League. Avant de revenir au Standard, où il ne sera resté qu'une saison. "C'était l'une de mes meilleures années", confie-t-il dans un message adressé au staff, à ses anciens équipiers et à toutes les personnes qui travaillent à Sclessin.

"C'était impossible pour moi de faire une carrière sans passer par le club de ma ville et mon coeur", ajoute Mergim Vojvoda qui, avant de se lancer dans sa nouvelle aventure turinoise a, aussi, tenu à saluer les supporters du Standard: "Je tiens à remercier également le 12e homme car j’ai aussi eu du soutien et de l’amour et ça, vous savez en donner!"