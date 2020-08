Yannick Carrasco aurait convaincu l'Atlético Madrid !

Yannick Carrasco n'était que prêté la saison écoulée par le Dalian Pro à l'Atlético Madrid. Restait à ce que les Colchoneros conservent le Diable Rouge ...

Et d'après les informations de Marca, c'est chose faite : les prestations de Yannick Carrasco (26 ans) auraient convaincu l'Atlético Madrid de renouveler le prêt du Diable Rouge, auteur d'un but et 4 passes décisives en Liga. Pas toujours titulaire en championnat, il est cependant monté en puissance, disputant l'intégralité du quart de finale de Ligue des Champions face au RB Leipzig.

Yannick Carrasco pourrait même être transféré définitivement : AS affirme qu'au lieu d'un prêt, l'Atlético tente de convaincre le Dalian Pro de céder le joueur sous forme de transfert, assorti d'un contrat de 4 saisons pour l'ancien joueur de Monaco. Après près de 2 ans en Super League chinoise, Carrasco ne compte en tout cas plus quitter l'Europe ...