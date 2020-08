Gérald Kilota : "On va commencer à parler de nous"

Le back gauche de Seraing a inscrit le but de la victoire ce vendredi soir contre Deinze dans les arrêtes de jeu (3-2).

Gérald Kilota a permis à Seraing d'arracher la victoire dans les arrêts de jeu ce vendredi soir contre Deinze. "Mon deuxième but avec les Métallos en plus de quatre ans. Je sentais bien le ballon et j'ai demandé qu'on me le laisse. Je prends bien le cuir et il va au fond", explique le back gauche à l'issue de la rencontre qui voit Seraing s'imposer à nouveau au terme d'un match fou. "J'ai l'impression que nous aimons ce genre de rencontre. Cela nous booste, mais nous devrions arrêter d'être menés à la pause. Aujourd'hui, cela nous réussit, pourvu que cela continue", souligne le Sérésien.

Les pensionnaires du Pairay ont de nouveau remporté une victoire au forceps ce vendredi. "Un gros mental dans cette équipe, cela va faire notre force cette année. Il faut tout donner et cette victoire n'est pas un hasard. Nous voulions ces trois points et aller jusqu'au bout. Nous sommes en tête du classement, une surprise pour beaucoup même après ces deux matchs. Les gens vont commencer à parler de nous. De notre côté, nous allons continuer de travailler", a conclu Gérald Kilota.