La nouvelle aventure roumaine de Jérémy Huyghebaert: "Un club ambitieux, des supporters fanatiques"

C'est ce samedi que Jérémy Huyghebaert aurait dû officiellement entamer son aventure roumaine. Son premier match a finalement été reporté. Il se confie sur son choix de rejoindre le FC Craiova, pensionnaire de Division 2 roumaine et sur la fin de son aventure avec l'Excel.

Après la France, avec Auxerre et la Suisse, avec Neuchâtel, c’est donc la Roumanie qui accueille le troisième défi étranger de la carrière de Jérémy Huyghebaert. Et plus précisément le FC Craiova 1948, qui compte quatre titres de champion et six Coupes de Roumanie à son palmarès et qui rêve de renouer avec son glorieux passé.

Comme nous le confirmait il y a quelques semaines le latéral gauche, devenu papa pour la deuxième fois ce mardi. "Le FC Craiova a vécu une situation similaire à celle de Mouscron. Le club a fait faillite en 2014 et l’objectif est désormais de revenir au plus haut niveau, sous la houlette d’un nouveau propriétaire."

L'objectif? "Monter en D1"

Passé de D4 en D2 en l'espace de trois ans, le FC Craiova 1948 se rapproche de son but et c’est donc un club ambitieux que le Mouscronnois a rejoint cet été. "Le challenge, c’est clairement de monter", confirme-t-il. "Et ça fait partie des arguments qui m’ont donné envie de venir ici. Ce club veut jouer le haut du tableau, le staff attend de nous une mentalité irréprochable et j’espère vivre une très belle saison ici."

Jérémy Huyghebaert a d’ailleurs été très "bien accueilli" et il attend avec impatience de faire connaissance avec ses nouveaux bouillants supporters. "De vrais fanatiques. Il y a une vraie ferveur populaire autour de ce club et j’ai déjà eu l’occasion de le ressentir", insiste-t-il.

Pas de regrets: "J'ai toujours tout donné pour l'Excel"

L’ancien capitaine de l’Excel entame donc ce nouveau chapitre de sa carrière avec beaucoup d’enthousiasme et il n’affiche que très peu de regrets par rapport à la fin de son aventure mouscronnoise. "J’aurais sans doute aimé jouer plus pour ma dernière saison et j’aurais mieux profité du match contre Waasland-Beveren, si j’avais su que c’était le dernier. Mais dans l’ensemble, j’ai toujours tout donné quand j’étais à Mouscon je me suis toujours donné à fond pour l’Excel, qui restera d’ailleurs toujours mon club. Je ne suis pas parti fâché avec le club. Et puis, dans le foot, on ne sait jamais de quoi l’avenir sera fait..."