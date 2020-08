Seraing leader provisoire de D1B, Emilio Ferrera satisfait de ses troupes : "Heureux concernant cette symbiose"

Ce vendredi soir, le RFC Seraing, pourtant mené au score 0-2, est parvenu à prendre la mesure de Deinze à domicile (3-2). Les Métallos prennent provisoirement la tête de la D1B.

Après son succès 3-5 à Lommel lundi dernier, le RFC Seraing vient d'enchaîner un second succès de suite face à Deinze (3-2). Les Métallos ont renversé la rencontre en seconde période et ont inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu. "C'était un match difficile, Deinze est un adversaire coriace qui a fait ses preuves la saison dernière en Nationale 1", souligne Emilio Fererra à l'issue de la rencontre. "La victoire est logique je pense. Nous avons pris énormément de risques, et le troisième but le démontre ! Quelle équipe aurait demandé au back droit de centrer à destination de l'arrière gauche afin que celui-ci ajuste le gardien adverse dans le rectangle ?! Nous n'étions pas satisfaits du partage, alors nous avons poussé pour inscrire le but de la victoire", a précisé l'ancien entraîneur de Genk et du Club de Bruges.

Le coach des Métallos est satisfait de l'entrée d'Ablie Jallow. "Il était dedans et quinze minutes plus tard, c'était 2-2. Il a réalisé un très bon quart d'heure puis il s'est un petit peu égaré en étant moins spectaculaire et moins efficace. Son assist sur le deuxième but est magnifique. C'est un joueur que nous allons certes bien pouvoir utiliser", a ajouté l'ancien T2 du Standard avant d'évoquer sa satisfaction principale.

"Je suis vraiment heureux de cette symbiose qui existe entre les joueurs qui sont restés et les joueurs prêtés par Metz. Ceux qui évoluaient en Nationale 1 la saison dernière prouvent qu'ils ont largement le niveau pour la D1B et puis les Messins prouvent tous qu'ils sont de véritables renforts. Du gardien en passant par le milieu de terrain et les attaquants. Une symbiose pour l'instant réussie", a conclu Emilio Ferrera.