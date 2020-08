Les U23 brugeois frustrent un Lommel réduit à 10

Le Club NXT a pris son premier point en D1B face à Lommel, réduit à dix peu avant la pause.

On le sait, cette saison, l'équipe que toutes les équipes de D1B voudront absolument battre est le Club NXT, les U23 du FC Bruges. Une équipe d'Espoirs contre laquelle tout point perdu aura un goût amer, mais qui ne manque pas de qualités et l'a prouvé face à Lommel : menés à domicile sur un but de Brebels, les Brugeois ont pu profiter de l'expulsion à la 41e de ... ce même Brebels pour renverser la situation.

Le talentueux Van den Keybus, qui a récemment prolongé au Club, a ainsi inscrit le tout premier but du Club NXT en D1B à la 75e et un joli but de Cissé Sandré aurait pu sceller le sort de Lommel. Mais une fin de match courageuse des visiteurs permettra au nouveau club de la galaxie de City de prendre un point grâce à Ugalde (85e). Un point seulement au Daknam, où évolue le NXT, mais où les équipes de D1B ne devront pas se déplacer la fleur au fusil ...