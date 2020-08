Un Standard conquérant fait tomber le Beerschot et s'empare provisoirement de la première place du championnat

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège se déplaçait au Kiel pour y affronter le leader actuel de la compétition, le Beerschot. Après leur nul vierge face à Genk le week-end dernier, les Rouches avaient à coeur de montrer un tout autre visage chez les Rats.

Philippe Montanier avait dit que ce déplacement au Kiel serait loin d'être facile. De plus, le coach du Standard de Liège devait faire sans Selim Amallah suspendu et Mergim Vojvoda parti à Torino. Néanmoins, il pouvait compter sur le retour de Zinho Vanheusden. Outre la présence du capitaine rouche dans le onze aligné d'entrée de jeu, le technicien français avait décidé de faire confiance à Eden Shamir et Duje Cop, et de laisser à nouveau Mehdi Carcela sur le banc.

Il n'y aura pas eu grand chose à se mettre sous la dent durant cette première période tant les deux équipes n'ont pas arrêté de se neutraliser mutuellement. C'est finalement Felipe Avenatti, bien servi par Raskin, qui viendra mettre fin au round d'observation et ainsi ouvrir le score (32e), 0-1.

La rencontre enfin lancée, le Beerschot se montrera plus dangereux et viendra mettre son nez dans le rectangle liégeois. Toutefois, les Rats ne parviendront pas à trouver la faille malgré une tête de Frans qui filera juste à côté du poteau gauche de Bodart (45e). Les deux équipes rejoindront leur vestiaire respectif sur le score de 0-1.

Les Rouches débuteront très bien la seconde période en mettant rapidement à contribution Mike Vanhamel. Le portier anversois effectuera une bonne sortie devant Lestienne (46e) avant un arrêt décisif sur une tête de Gavory (47e). Maxime Lestienne se montrera ensuite plus remuant poussant le dernier rempart anversois à se coucher (59e) et à effectuer un arrêt réflexe du pied (59e). Les Rouches continueront de pousser et verront une frappe magistrale de Gavory aller heurter le montant adverse (61e).

Les occasions s'enchaîneront pour le matricule 16, ce sera ensuite au tour de Cop de pousser Vanhamel à la parade à l'aide d'une belle tête plongeante (68e). Alors que le Beerschot se montrait plus entreprenant avec deux occasions en or galvaudées par Tissoudali (69e et 75e), les Rouches feront le break via Maxime Lestienne (77e), 0-2.

Pas abattus pour autant, les locaux toucheront le montant liégeois via Suzuki (81e) avant de se faire crucifier par Oularé, bien servi par Lestienne (83e), 0-3. Le score ne bougera plus, le Standard de Liège s'impose 0-3.

Le Beerschot s'incline donc pour la première fois de la saison tandis que le Standard reste lui toujours invaincu. Les Rouches ont été conquérants ce dimanche et n'ont pas tremblé une seule fois face aux Rats. Ils ont dominé leur sujet et repartent logiquement avec les trois points. Avec cette victoire, le Standard de Liège s'empare de la place de leader et prend ainsi provisoirement la tête du championnat.