Quand Ryan Giggs vanne l'anglais de Zinedine Zidane

Ryan Giggs a dû s'exprimer sur le sujet Gareth Bale, mis de côté au Real Madrid, mais a préféré éviter la question d'une pirouette humoristique.

Alors que le Pays de Galles s'apprête à affronter la Finlande et la Bulgarie en Ligue des Nations, Ryan Giggs a été interrogé en conférence de presse sur la situation de Gareth Bale, qui ne joue plus au Real Madrid. "Si j'en ai parlé avec Zinedine Zidane ? Mon français et mon espagnol ne sont pas très bons", plaisante le sélectionneur gallois. "Voilà comment je vais échapper à la question (rires). Mais je sais aussi que l'anglais de Zidane n'est pas très bon".

Giggs a ensuite précisé : "Quand Gareth Bale sera en sélection, je lui en parlerai, comme je parle avec tous mes joueurs". Nul doute que l'ancien de Manchester United conseillera à son joueur d'aller chercher du temps de jeu ailleurs qu'à Madrid ...