Yves Serneels dévoile la sélection des Red Flames pour les rencontres qualificatives

Ce lundi, Yves Serneels a dévoilé la sélection des Red Flames qui vont disputer deux rencontres qualificatives pour le prochain Euro 2021. Notre équipe nationale féminine va recevoir la Roumanie (18/09) avant de se déplacer en suisse le 22/09.

Pas de véritable surprise dans cette sélection, on y note les présences de Evrard, Wullaert, De Neve, Missipo et Janice Cayman, qui vient de remporter la Ligue des Champions avec Lyon.

📝 Here are 26 names for our #WEURO2021 Qualifiers against Romania & Switzerland 👏 #COMEONBELGIUM #TheWorldAtOurFeet 🇧🇪 pic.twitter.com/ddEURiz5Wr