Accord entre Kalidou Koulibaly et un club de Premier League

Désireux de s'attacher les services de Kalidou Koulibaly en vue de la saison 2020/2021, Manchester City n'aurait toujours pas trouvé d'accord avec Naples pour le transfert du joueur.

Annoncé sur le départ du Napoli et proche de rejoindre Manchester City il y a quelques jours, Kalidou Koulibaly n'a pourtant toujours pas rejoint les Sky Blues. Et pour cause, il semblerait que les deux clubs ne soient toujours pas parvenus à se mettre d'accord autour de l'indemnité de transfert pour l'international sénégalais.

En effet, d'après les informations d'Il Mattino, les Citizens auraient offert jusqu'à 73 millions d'euros pour le défenseur de 29 ans, tandis que les dirigeants italiens attendraient un chèque compris entre 80 et 90 millions d'euros pour laisser filer le défenseur de 29 ans. Face à cette situation, le club mancunien songerait à fixer un ultimatum aux Gli Azzurri pour finaliser le transfert.

De son côté, l'ancien joueur du KRC Genk aurait déjà trouvé un accord avec le vice-champion d'Angleterre. Toutefois, si les négociations entre Manchester City et Naples restent au point mort, d'autres écuries de Premier League pourraient revenir à la charge, à l'image de Manchester United, toujours très intéressé par les services du numéro 26.