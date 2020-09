Hendrik Van Crombrugge forfait avec les Diables, un autre gardien de Pro League le remplace

Appelé en sélection par Roberto Martinez mardi dernier, Hendrick Van Combrugge ne pourra finalement pas prendre part au rassemblement des Diables Rouges. En effet, d'après un communiqué effectué sur le compte twitter officiel de l'équipe nationale, le gardien de but d'Anderlecht n'est pas à 100% de sa forme et va donc retourner au Sporting.

Pour le remplacer, c'est un nouveau visage qui fait son apparition. Encore jamais appelé chez les A, Davy Roef a été retenu par l'ancien entraîneur d'Everton pour pallier à l'absence du jeune portier des Mauves. À 26 ans, le dernier rempart de La Gantoise réalise un début de saison intéressant dans une équipe en difficulté (3 matchs, 3 buts encaissés, 1 clean-sheet).

UPDATE: Hendrik Van Crombrugge is not 100% fit and will return to his club. @DavyRoef has been called up as his replacement.