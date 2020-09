L'ancien montois Ibouh Sawaneh quitte Visé

Ibou Sawaneh (33 ans) était revenu en Belgique l'été dernier après un bref passage au Titus Pétange, signant à l'URSL Visé. Après une bonne saison (6 buts) en D1 Amateurs (aujourd'hui Nationale 1), l'ancien attaquant du RAEC Mons et d'OHL, entre autres, quitté la région liégeoise et descend d'un échelon.

Le Gambien a rejoint officiellement le club de Lokeren-Temse, en D2 VV.

✍️ #TRANSFER | 🔥 Lokeren - Temse haalt Ibou Sawaneh in huis. De 33-jarige spits speelde bijna tien seizoenen in de Jupiler Pro League. 🤍🖤💛



We haalden nog een tweede versterking in huis! 📲 Ontdek snel wie het is: https://t.co/7TZLuEEHgk pic.twitter.com/KOBK9sCf1F