Timothy Castagne confirme son transfert à Leicester : "Cela a toujours été mon rêve de jouer en Premier League"

Annoncé sur le départ de l'Atalanta depuis plusieurs semaines, Timothy Castagne a finalement choisi de rejoindre Leicester, comme il l'a confié à la RTBF.

Après trois saisons passées du côté de l'Atalanta, Timothy Castagne s'apprête à rejoindre Leicester d'après les informations de Het Nieuwsblad, et ce malgré des intérêts manifestés par plusieurs autres écuries européennes. Une information confirmée par le Diable Rouge dans des propos accordés à la RTBF.

En effet, l'ancien joueur du KRC Genk s'est exprimé son choix de rejoindre les Foxes. "Cela a toujours été mon rêve de jouer en Premier League. C’était mon championnat prioritaire par rapport aux autres offres. J’aime aussi le style de jeu de Leicester qui devrait me convenir. Et le feeling avec le coach est très bon, il m’a contacté régulièrement." Il ne manque donc plus que l'officialisation du transfert, qui devrait intervenir dans les prochains jours.