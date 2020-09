A Arsenal, un rêve se réalise pour Gabriel

Après Victor Osimhen, un autre homme fort du groupe lillois fait ses bagages.

Deuxième gros transfert sortant du mercato estival pour le LOSC qui laisse partir son défenseur central, Gabriel, en échange d'un chèque de 26 millions d'euros. Comme Nicolas Pepe l'an dernier, le Brésilien quitte le Nord pour Arsenal.

Gabriel était arrivé en provenance du Dinamo Zagreb il y a deux ans, il quitte Lille après avoir disputé 52 matchs, inscrit deux buts et découvert les phases de poules de la Ligue des Champions.

Et il est évidemment heureux d'arriver en Angleterre. "Les derniers jours ont été un peu fous, j'ai reçu énormément de messages sur les réseaux sociaux et ça a joué dans ma décision." Mais il rejoint aussi un club ambitieux. "L'histoire d'Arsenal et ce que le club veut atteindre dans les prochaines années, ça a également motivé ma décision de signer ici", conclut-il.