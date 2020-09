Choix d'équipes nationales verrouillés: vers un nouveau règlement

En principe, un joueur qui a représenté une équipe nationale ne peut plus opter pour une autre. Mais cette règle pourrait évoluer dans les prochaines semaines.

La FIFA doit, en tout cas, se prononcer le 19 septembre prochain. Mais, s'il est modifié, le règlement ne sera pas complètement revu, il sera adapté. Un joueur qui a porté moins de quatre fois le maillot de son équipe nationale avant ses 21 ans, pourra ainsi encore changer de sélection et opter pour une nation qui figure sur son passeport.

Côté belge, cette adaptation du règlement pourrait, par exemple, permettre à Zakaria Bakkali de jouer pour le Maroc. L'Anderlechtois avait joué ses premières minutes à 17 ans avec les Diables, puis avait participé à une seconde rencontre, deux ans plus tard et n'a ensuite plus été appelé. À l'heure actuelle, il ne peut donc pas jouer avec les Lions de l'Atlas, mais ça pourrait bien changer dans deux semaines...