L'Union Belge rend hommage à ses anciens en lançant le "Legends Club"

À l'occasion des 125 ans de l'Union Belge, l'organisation a décidé de rendre hommage aux légendes des Diables Rouges et des Red Flames.

L'Union Belge va rendre hommage à 110 anciens Diables Rouges mais aussi neuf entraîneurs de l'équipe nationale ainsi que dix anciennes Red Flames en créant le "Legends Club". Et cela à l'occasion des 125 ans de l'Union Belge.

Ces anciens recevront une médaille pour honorer leurs prestations sous le maillot des Diables Rouges lors de Coupes du Monde, d'Euros ou encore de Jeux Olympiques. "On veut mettre les légendes de notre football à l'honneur, ceux qui ont donné une couleur à notre histoire", a déclaré Stefan Van Loock, porte-parole de l'Union Belge, au micro de la RTBF.

"On veut les utiliser comme des ambassadeurs. Nous allons aussi mettre en place un onze de légendes et les fans pourront voter pour les onze meilleurs Belges. Nous souhaiterions aussi avoir une équipe qui pourrait jouer des matchs de légendes contre d'autres équipes", a-t-il conclu. Une belle initative pour mettre à l'honneur les Diables Rouge et les Red Flames des anciennes générations.