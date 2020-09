Un ancien international allemand accusé de pédopornographie

Le joueur avait effectué l'essentiel de sa carrière à Dortmund avant de rejoindre le Real Madrid pour, au final, terminer à Schalke. Après cela, il avait suivi des formations afin de devenir formateur.

Christoph Metzelder est dans le collimateur de la police allemande. En effet, l'ancien international allemand (47 sélections) est inculpé par le procureur de Düsseldorf pour possession d'images pédopornographiques.

Der Spiegel annonce que l'ancien joueur de Dortmund, du Real et de Schalke 04 était impliqué dans une affaire examinée depuis près d'un an. Face à ces accusations, Metzelder a préféré ne pas répondre aux questions. Il aurait été en possession d'images pédopornographiques et il aurait partagé celles-ci à d'autres personnes via Whattsap.