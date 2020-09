Renvoyé à Liverpool par les Diables, Divock Origi marque avec les Reds

Absent du groupe pour le Community Shield face à Arsenal, annoncé blessé, sélectionné par Roberto Martinez puis renvoyé en club il y a quelques jours, Divock Origi est dans une situation compliquée du côté de Liverpool. Néanmoins, l'international belge est parvenu à tirer son épingle du jeu aujourd'hui.

En effet, lors du match amical de pré-saison face à Blackpool (club de troisième division anglaise) cet après-midi, l'attaquant de 25 ans a trouvé le chemin des filets. Assis sur le banc au coup d'envoi, le natif d'Ostende a remplacé Sadio Mané après l'heure de jeu (62e) avant de trouver la faille peu avant la fin du temps réglementaire (85e).

85' - GOAL! ORIGI!



A brilliant ball from Jones who sets up Origi at the far post 🙌



[6-2] #LFCPreSeason