Yaya Touré évincé d'un match de charité pour une polémique à caractère sexuel

Yaya Touré devait disputer la rencontre de charité SoccerAid de ce dimanche, mais a été écarté de l'organisation après avoir envoyé un message inapproprié dans le groupe de discussion WhatsApp.

Yaya Touré (37 ans) a été retiré de la liste de joueurs devant disputer le match de charité SoccerAid ce dimanche, après avoir envoyé un message inapproprié dans le groupe WhatsApp des participants. D'après le Sun, l'Ivoirien aurait envoyé une vidéo à caractère pornographique et suggéré d'amener des prostituées à l'hôtel où résident les deux équipes dans le Cheshire.

Manque de chance pour Yaya Touré, ses équipiers ... et équipières n'ont pas apprécié. Julie Fleeting (ex-internationale écossaise), Lianne Sanderson (internationale anglaise) et Chelcee Grimes (Fulham) étaient notamment présentes dans le chat. Plusieurs joueurs auraient signalé le comportement de l'ancien de Manchester City à l'organisme caritatif, le poussant à présenter ses excuses et supprimer le contenu. Yaya Touré a ensuite été écarté du groupe.