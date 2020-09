Dries Mertens: "Après 10 mois sans jouer ensemble...."

Buteur pour sa rentrée avec les Diables, Dries Mertens voulait remettre cette rencontre au Danemark dans son contexte.

Les Diables Rouges se sont donc imposés calmement sur la pelouse du Danemark ce samedi soir et ce résultat a rendu Dries Mertens heureux. Après une longue période d'inactivité, les Diables Rouges ont assuré l'essentiel

Le Napolitain le sait: les joueurs belges se sont cherchés dans les premières minutes de la rencontre: "Nous ne nous sommes entraînés ensemble que 5 jours après les vacances, c'ets évidemment très peu. C'est pour cela que nous nous sommes cherchés pendant quelques minutes. C'est tout à fait normal, nous n'avons pas joué ensemble pendant 10 mois".

Une fois le premier but marqué, tout a été plus simple pour les Diables qui se sont rassurés avec le deuxième but de la soirée signé Dries Mertens. Ce mardi, c'est l'Islande qui se déplacera à Bruxelles pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Nations.