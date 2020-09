🎥 Nations League : La Russie se fait peur mais s'impose en Hongrie, la Finlande assure l'essentiel

Les Russes poursuivent leur sans-faute dans leur groupe en ligue B.

Les rencontres de Nations League se poursuivent ce dimanche. La Russie s'est imposée 2-3 contre la Hongrie. La nouvelle recrue de l'Atalanta, Miranchuk, a ouvert le score au quart d'heure de jeu pour les Russes avant que Ozdoev ne double la mise à la 34e.

Dès le début de la seconde période, Fernandes inscrivait le troisième but des Russes. Mais la Hongrie revenait dans la rencontre à l'heure de jeu grâce à un beau lob de Sallai avant Nikolics ne permette aux Hongrois de revenir au score à la 70e minute.

😵 | Superbe action parfaitement conclue par Roland Sallai pour redonner espoir à la Hongrie! #HUNRUS pic.twitter.com/BQdB3uybIB — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 6, 2020

La Russie a pris peur mais elle a finalement réussi à conserver son avantage d'un but pour s'imposer et réaliser un six sur six en Nations League.

Dans l'autre groupe de la ligue B, la Finlande a assuré le strict minimum en s'imposant 0-1 en Irlande grâce à un but de Jensen.

L'autre résultat en Nations league

Ligue C

Slovénie 1-0 Moldavie