Toby Alderweireld sur le point d'entrer dans le club des 100

S'il joue, et ça devrait être le cas, Toby Alderweireld agrandira le cercle des Diables Rouges centenaires, mardi soir.

Titulaire, aux côtés de Jan Vertonghen et de Jason Denayer, samedi soir au Danemark, Toby Alderweireld a célébré sa 99e cap avec les Diables Rouges. Il est donc sur le point d'atteindre la barre symbolique des 100 apparitions en équipe nationale.

Dès mardi? Il est certain d'être dans le onze, contre l'Islande, selon les informations de la Dernière Heure. Si c'est le cas, il deviendra le quatrième Diable Rouge, après Jan Vertonghen, Axel Witsel et Eden Hazard à au moins 100 caps. Avant d'être rejoint par Dries Mertens? Cinquième Diable en activité le plus capé, le Napolitain a joué sa 91e rencontre avec l'équipe nationale samedi dernier.