Un membre de l'URBSFA en dit plus sur l'épidémie de coronavirus chez les U17 : "Nous ne pouvons pas déterminer la cause de l'infection"

Membre de la Royal Belgian FA, Philippe Rosier s'est expliqué sur la situation inédite de contamination au sein du groupe des U17.

Alors que les U17 belges devaient rencontrer leurs homologues allemands hier soir, la rencontre a été annulée en raison de plusieurs cas de coronavirus détectés au sein de l'effectif des Diablotins. En effet, quatorze joueurs sur vingt-deux ont été testés positifs, tout comme trois membre du staff technique.

Responsable de la santé et des performances de la Fédération belge de football, Philippe Rosier a évoqué la situation sanitaire du groupe dans des propos accordés à Het Nieuwblad. "Ce qui s'est passé est une malchance brutale. Nous ne pouvons pas déterminer la cause de l'infection. On ne sait pas si c'était un joueur de Genk, du Club de Bruges ou d'Anderlecht. Tout ce que nous savons, c'est qu'il s'agissait d'une super-dispersion. Comme de nombreux joueurs et membres du personnel ont été infectés, nous pensons que la propagation a eu lieu dans le bus en route pour l'Allemagne. Là, tout le monde s'est assis ensemble pendant trois heures dans une pièce fermée".