🎥 L'AC Milan dévoile son maillot extérieur inspiré de l'architecture milanaise

L'AC Milan a dévoilé le maillot extérieur avec lequel il évoluera lors de la prochaine saison de Serie A. Et comme pour le maillot à domicile, l'équipementier allemand s'est inspiré de l'architecture milanaise pour la seconde tunique des Rossoneri.

Sur le maillot à domicile, on retrouve les motifs de la verrière de la mythique galerie Vittorio Emmanuele II, située en plein centre de Milan. Sur le maillot extérieur, Puma a décidé de reproduire cette fois-ci l'architecture du Mudec, le musée des cultures de Milan. Pour un résultat plutôt réussi !

