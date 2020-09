"À Anderlecht,, je n'avais pas l'impression d'être dans les moins bons"

Pieter Gerkens se relance du côté du Bosuil après une période difficile à Anderlecht. Le milieu de terrain estime que le RSCA aurait pu "mieux gérer" sa situation.

Pieter Gerkens est enfin à nouveau un footballeur à part entière, après de longs mois de galère à Anderlecht. L'ancien du STVV n'a pas compris sa situation : "Je ne suis pas d'accord pour dire que j'avais pas ma place dans le système de Kompany", pointe-t-il dans Het Laatste Nieuws. Et avant ça, Gerkens reste même fier : "Si vous m'aviez dit que je jouerais 60 matchs pour Anderlecht, je les aurais pris. Réussi ? Qui, ces dernières années, y a réussi ? Je ne me suis jamais senti inférieur, je n'ai jamais eu l'impression d'être parmi les moins bons de l'équipe".

Pourtant, Vincent Kompany l'a mis de côté cet été après une saison quasi-blanche en raison d'une blessure. "Je ne vais pas mentir : ce n'était pas très sympa. Vingt-cinq hommes ont joué, et pas moi. J'ai parlé à Kompany, Vercauteren et Verbeke : aucun ne m'a dit "Pieter, on ne veut pas continuer avec toi". C'était bizarre", regrette Pieter Gerkens. "Dites-moi juste "On s'arrête là", et nous nous quittons bons amis. C'était frustrant et je pense que Kompany aurait pu mieux gérer ça".