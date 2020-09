Quelle fin de mercato pour l'Excel Mouscron ?

Les clubs belges peuvent transférer jusqu'au 5 octobre. Il est temps pour nous de faire un état des lieux des clubs et d'imaginer quelles positions pourraient être améliorées. Place à la lanterne rouge, l'Excel Mouscron.

L'Excel Mouscron est en construction, c'est le moins qu'on puisse dire, et malgré les promesses de Gérard Lopez de ne pas en faire un LOSC bis, ce sont bien le coach des Espoirs et de nombreux joueurs lillois qui font principalement office de nouvelles recrues. Les Hurlus étant lanterne rouge, difficile de considérer le résultat comme satisfaisant aujourd'hui.

La défense

Mouscron est indéniablement paré au poste de gardien de but, et la défense centrale avait a priori attiré un patron en la personne de Matias Silvestre ... qui n'a pas encore joué. Pour le reste, le début de saison est difficile, mais la défense centrale est fournie. Un départ (prévisible) d'Alessandro Ciranni amènera à coup sûr un remplaçant. Le poste d'arrière gauche, également, est dépourvu, Bocat n'ayant aucune doublure de métier.

Le milieu de terrain

Mouscron manque clairement d'un élément créatif et vif, comme pouvait l'être Aleix Garcia la saison passée ; aucun des joueurs arrivés de Lille n'a ce profil, et Marco Bakic peine à jouer ce rôle. Le Monténégrin, qui plus est, pourrait quitter le club, ce qui serait un coup dur. Sans surplus de génie dans l'entrejeu, les hommes de Fernando Da Cruz risquent de peiner à la construction ...

L'attaque

Un secteur en difficulté également, mais qui avait pourtant sur papier été renforcé par les arrivées de Béni Badibanga, Serbe Tabekou, Imad Faraj, Agim Zeka, Charles-Andreas Brym et bien sûr Harlem Gnohéré devant. Ce dernier n'a pas encore trouvé son rythme, mais a priori l'Excel dispose des armes offensives pour que la sauce prenne à moyen terme. Reste qu'à court terme, un renfort capable d'empiler les buts devrait arriver. Afin d'éviter que ce soit trop tard ...