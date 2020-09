Ronald Koeman réagit à la décision de Lionel Messi : "C'est fantastique"

Après avoir affolé la planète football en se dirigeant vers un départ du FC Barcelone, son club de toujours, Lionel Messi a fait volte-face il y a quelques jours. En effet, après réflexion, l'attaquant argentin a finalement choisi de rester en Catalogne. Un soulagement pour le nouveau coach du Barça, Ronald Koeman, qui pourra compter sur les services du quintuple Ballon d'Or la saison prochaine (2020/2021).

Interrogé sur le site officiel du club sur le choix de son numéro 10, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas s'est réjoui de voir "Leo" rester à Barcelone. "C'est génial. Tout le monde sait que Messi est le meilleur joueur du monde. C'est exceptionnel de l'avoir dans son équipe. Pour nous, c'est important de le mettre dans les meilleurs conditions pour jouer. Sa qualité n'est plus à démontrer. C'est fantastique qu'il fasse partie de la saison avec Barcelone. Tout le monde est très content de cela."

❝QUOTABLE❞ | @RonaldKoeman on his first match and Leo #Messi



LIVE MATCH ON BARÇA TV+

▶️ https://t.co/MCt5dMDoeX pic.twitter.com/KZtomIOmm2