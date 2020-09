🎥 Huit secondes: le but le plus rapide de la saison, des oeuvres des jeunes Brugeois

Plus que de la figuration, les U23 de Bruges ont réussi leur début de saison en D1B et ils l'ont démontré contre l'un des ténors de la série, l'Union Saint-Gilloise, dimanche après-midi.

C'était la journée des buts express, dimanche, en Belgique. Il n'a fallu que 47 secondes à Lee-Seung Whoo pour donner l'avantage au STVV contre l'Antwerp, mais les U23 du Club de Bruges ont fait encore mieux.

Thibo Baeten n'a eu besoin que de... huit secondes pour ouvrir le score au Parc Duden. Un but qui ne rapporte qu'un point, puisque Dante Vanzeir a fixé le score six minutes plus tard, mais qui sera sans doute le but le plus rapide de la saison en Belgique.