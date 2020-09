Les compliments de Francky Dury à Charleroi: "Chapeau!"

Francky Dury était naturellement déçu après la défaite du Essevée, mais aussi conscient que son équipe était tombée contre de solides Carolos.

Vainqueur des trois derniers affrontements au Stade Arc-en-Ciel (dont deux la saison dernière), le Essevée s'était doucement érigé bête noire du Sporting de Charleroi. Mais, dimanche, et sur leur lancée, les Zèbres ont ramené leurs adversaires flandriens à la raison.

"Chapeau"

Zulte Waregem a bien galvaudé quelques belles opportunités après le but d'ouverture de Kaveh Rezaei, mais c'est avant tout le Sporting qui a su annihiler les plans flandriens. "C'est une équipe très difficile à battre", insiste Francky Dury. "Chapeau parce que ce 15 sur 15 et ce que produit Charleroi depuis le début de saison, c'est très costaud."

Et un Zèbre en particulier s'attire les louanges du coach du Essevée: Ryota Morioka, l'un des meilleurs hommes sur le terrain, dimanche soir. "Il joue entre les lignes, et il est d'ailleurs impliqué sur les deux buts. Ça permet à Charleroi d'être à six en reconversion défensive, mais aussi de rapidement se projeter à quatre vers l'avant. Charleroi est le genre d'équipe qui sait tuer une rencontre quand on elle en a l'occasion." Une vérité qui s'est encore vérifiée, dimanche...