Officiel : Genk remercie Hannes Wolf

La lourde défaite au Beerschot (5-2) ce lundi soir aura eu raison du jeune coach allemand.

Hannes Wolf n'est plus entraîneur du KRC Genk. La collaboration avec l'assistant Miguel Moreira prend également fin. La direction limbourgeoise a fait savoir qu'un renouveau est nécessaire pour amorcer un redressement.

"Le KRC Genk prendra le temps de chercher un nouveau coach qui pourra faire de notre équipe un ensemble reconnaissable et combatif à nouveau. Le club remercie Hannes Wolf et Miguel Moreira pour leur dévouement et leur passion au cours des dix derniers mois et leur souhaite beaucoup de succès à l'avenir", a expliqué le club sur son site officiel.

C'est Domenico Olivieri assumera le rôle d'entraîneur principal, assisté de Michel Ribeiro.