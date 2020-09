🎥 Le Barça remporte son deuxième match amical avec un doublé de Messi

Le FC Barcelone s'est imposé 3-1 contre Girone. Ronald Koeman avait aligné Messi, Griezmann, Coutinho et Trincão en attaque. C'est Coutinho qui a d'ailleurs ouvert le score avant de voir Messi doubler la mise d'une belle frappe du droit.

Les visteurs réduiront la marque après la pause, juste avant que Messi ne marque un doublé et ne sorte à l'heure de jeu. Le club balugrana enregistre un deuxième succès de suite.

