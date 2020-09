Deux années au sommet du classement mondial pour les Diables Rouges

Pour la 17e fois consécutive, les Diables Rouges siègent à la première place mondiale. Le 20 septembre, cela fera donc deux ans jour pour jour, que la Belgique a pris place au sommet du classement mondial. Retour sur ces deux années de domination post-Coupe du monde.

Même si la domination belge sur le ranking FIFA reste paradoxale. Car si les Diables Rouges sont bien installés en tête du classement FIFA, ils attendent toujours la consécration qui viendrait légitimer leur première place mondiale. Et pourtant, cette première place hiérarchique s’explique par les performances, quasiment sans faille, des Diables Rouges en match officiel au cours des 24 derniers mois.

Et ça dure même depuis plus de deux ans. Hors compétitions internationales, les Diables Rouges n’ont perdu que deux rencontres officielles depuis le mois de septembre... 2012. C’était au Pays de Galles, en 2015, et en Suisse, l’an dernier en Ligue des Nations. La seule véritable fausse note de l’ère Roberto Martinez et le seul couac connu par notre équipe nationale depuis la demi-finale perdue en Russie.

Un bilan de 49 sur 54!

En dehors de ça? Les chiffres frôlent la perfection pour Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et consorts, qui ont emmagasiné, contre l’Islande, la semaine dernière, leur douzième victoire consécutive. Le trente sur trente, pour la première fois de leur histoire, en éliminatoires de l’Euro suivi d'un début de campagne réussi en Ligue des Nations avec des succès au Danemark et contre l’Islande.

Depuis le Mondial, les Diables Rouges affichent donc un bulletin, matchs amicaux compris, de seize victoires, pour un partage (contre les Pays-Bas) et une défaite (en Suisse). Avec un total de 61 buts inscrits (plus de trois buts par match en moyenne) pour seulement 11 encaissés (dont quasiment la moitié, cinq, lors de la claque subie en Suisse).

Et ce sont conteste ces statistiques et cette régularité qui font de la Belgique la première nation mondiale depuis près de deux ans. Mais les Diables le savent, ce statut n’aura de valeur qu’une fois un trophée ajouté dans la vitrine de leur Proximus Basecamp à Tubize. Rendez-vous l’été prochain?