Europa League : Tottenham frôle le drame, le Dinamo Moscou éliminé

Le second tour d'Europa League se tient ce soir, avec plus d'une quarantaine de rencontres au programme. Retrouvez ici les résultats les plus marquants.

Tottenham frôle la correctionnelle Le format en match simple a failli avoir raison de Tottenham : malgré l'équipe A alignée par José Mourinho, les Spurs étaient menés par le Lokomotiv Plovdiv (Bulgarie) jusqu'à la 80e, quand Kane a égalisé sur penalty. Tanguy Ndombele a fait 1-2 à la 85e et Tottenham passe par le chas de l'aiguille. Toby Alderweireld n'a pas disputé la rencontre. Lokomotiv Plovdiv 1 - 2 Tottenham Le Fola Esch éliminé en Arménie Nos voisins luxembourgeois du Fola Esch ont offert une contre-performance sur la pelouse de l'Armenia Ararat : alors que le score était de ... 3-3 à la fin du temps règlementaire, les Arméniens ont fait 4-3 dans les prolongations pour se hisser au 3e tour. Armenia Ararat 4 - 3 Fola Esch Le Galatasaray, les Rangers et Copenhague qualifiés D'autres grands noms ont passé l'écueil de ce second tour : le Galatasaray s'est qualifié au Neftchi Bakou (1-3), les Rangers de Ianis Hagi et Steven Gerrard ont cartonné le Lincoln FC (0-5) et Copenhague a eu très chaud sur la pelouse de Göteborg (1-2), marquant 2 buts aux 83e et 85e minutes. Notons, pour le Galatasaray, le doublé de l'ex-Brugeois Mbaye Diagne et le but de l'ex-Rouche Christian Luyindama. Le BATE Borisov offre le statut de tête de série au Standard La défaite du BATE Borisov sur la pelouse du CSKA Sofia (2-0) permet au Standard de Liège d'obtenir le statut de tête de série en cas de qualification pour les barrages. L'énorme surprise : le Dinamo Moscou éliminé En déplacement sur la pelouse du Lokomotiv Tbilissi, le Dinamo Moscou s'est incliné (2-1), ce qui constitue probablement la plus grosse surprise de la soirée. Les Russes, habitués des Coupes d'Europe, avaient terminé 6es du championnat russe la saison passée.