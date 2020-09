Premier League : Eddie Nketiah donne la victoire à Arsenal dans le derby de Londres

Après avoir parfaitement lancé sa saison face à un promu le week-end dernier lors de la première journée de championnat, Arsenal s'est confronté à un autre club londonien ce samedi soir. Face à West Ham United,

Déjà buteur face à Fulham la semaine dernière, Alexandre Lacazette a inscrit son deuxième but de la saison en autant de matchs, permettant ainsi aux Gunners d'ouvrir le score (25ème). En difficultés par la suite, les hommes de Mikel Arteta ont encaissé le but de l'égalisation juste avant la pause, signé Michail Antonio (45ème). Pour rappel, le Jamaicain avait inscrit un quadruplé incroyable en fin de saison dernière face à Norwich.

En seconde période, les deux équipes se sont longtemps cassées les dents face au bloc adverse. Il a finalement fallu attendre la rentrée d'Eddie Nketiah à la place de l'international français pour débloquer la rencontre. En effet, idéalement servi par Dani Ceballos, l'ancien joueur de Leeds a inscrit le but de la victoire seulement quelques minutes après son entrée en jeu (86ème). Score final : 2-1.

8 - Since the start of last season, only Man City (9) have scored more Premier League goals via substitutes than Arsenal (8). Call. #ARSWHU pic.twitter.com/dJtBtvVZG2