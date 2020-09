🎥 Genk réalise le nouveau raté du week-end !

Après Aster Vranckx lors de la précédente journée, c'est au tour de l'attaque genkoise de se mettre sur le devant de la scène.

Ce dimanche, Genk s'est offert une belle victoire 3-1 face à Malines. Après le licenciement de Hannes Wolf au poste de T1, le noyau genkois a bien réagi devant ses supporters.

Mais l'attaque limbourgeoise s'est illustrée dans un autre registre, celui du raté du week-end. La semaine précédente, c'était Aster Vranckx qui était sur le devant de la scène avec un raté sur la ligne

Cette fois-ci, ce sont les Genkois avec un raté monumental devant le but de Coucke. Face à un but quasi-vide, Onuachu et Oyen ont raté l'immanquable alors que le score était de 1-1 à ce moment-là du match :