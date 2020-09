League Cup : prestation XXL de Kai Havertz avec Chelsea, Arsenal fait tomber le leader

Pour le troisième tour de League Cup ce soir, Chelsea, mené par un grand Kai Havertz, n'a fait qu'une bouchée de Barnsley. De son côté, Arsenal a battu le leader de Premier League.

Le troisième tour de League Cup s'est déroulé ce mercredi soir avec deux rencontres alléchantes au programme. La première avait même des allures de choc de Premier League puisque Leicester (1er) s'est confronté à Arsenal (3e). De son côté, Chelsea a reçu Barnsley, club de Championship (deuxième division anglaise).

Leicester - Arsenal

Sans ses belges au coup d'envoi, Leicester, leader de Premier League, s'est incliné face aux hommes de Mikel Arteta. Au terme d'une rencontre ouverte et équilibrée, les Gunners se sont imposés grâce à un but contre son camp de Christian Fuchs peu avant l'heure de jeu (57ème). Déjà buteur samedi dernier face à West Ham en championnat, Eddie Nketiah est venu alourdir la marque en toute fin de rencontre (90e). À noter que Denis Praet est monté au jeu à la place de James Maddison (71ème) chez les Foxes. Score final : 0-2 (pour Arsenal).

Chelsea - Barnsley

De son côté, Chelsea a déroulé face à Barnsley quelques jours après sa prestation décevanteà domicile face à Liverpool (défaite 0-2). Recrue phare du mercato d'été chez les Blues, Kai Havertz a inscrit le premier triplé de sa carrière et ses premières réalisations sous ses nouvelles couleurs. Tammy Abraham, Ross Barkley et Olivier Giroud ont également participer au festival offensif de leur équipe, inscrivant chacun un but. Score final : 6-0 (pour Chelsea).