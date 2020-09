La première européenne du capitaine carolo : "Une grande fierté"

Grâce à sa brillante saison 2019-2020, le Sporting de Charleroi retrouve les joies de la scène européenne ce jeudi. Un rendez-vous que Dorian Dessoleil a bien l'intention de marquer de son empreinte. D'autant qu'il s'agira de son tout premier match européen.

Avec Nicolas Penneteau, Dorian Dessoleil fait partie des rares Carolos qui étaient déjà présents dans le groupe lors des dernières sorties européennes du Sporting de Charleroi. C’était il y a cinq ans: Charleroi avait d’abord dominé largement le Beitar Jerusalem, avant de tomber contre les Ukrainiens de Lugansk. Jouer ce genre de match avec le brassard, c'est une grande fierté. Mais Dorian Dessoleil, tout juste de retour au Mambourg à l’époque, après des passages par le STVV et Virton, n’avait pas eu l’occasion de participer à ces quatre rencontres. Cette fois, contre le Partizan, il sera présent au coup d’envoi et il disputera donc le tout premier match européen de sa carrière. Avec le brassard de capitaine solidement vissé autour de son bras droit. Un honneur pour un enfant de Charleroi comme lui. "C’est évidemment un grand sentiment de fierté de jouer ce genre de match pour mon club et en plus en tant que capitaine", reconnaît-il. On est concentré sur le football!

Parce que pour tout le Sporting de Charleroi, la réception du Partizan est un événement, évidemment. Dorian Dessoleil en est conscient, mais il reste concentré sur la mission qui l’attendra ce jeudi, à partir de 19h. "Il y a beaucoup d’engouement autour de ce match. On le sait et on le ressent", explique-t-il.

"Mais on ne doit être focalisé que sur le football et sur notre préparation", insiste encore le capitaine, qui disputera, jeudi soir, son 167e match avec le maillot du Sporting de Charleroi.