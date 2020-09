Wim De Decker lucide : "On s'est tiré une balle dans le pied"

La Gantoise semblait sur le point de revenir dans le match, mais s'est court-circuitée toute seule en se retrouvant à 10.

"Tout ce que nous voulions éviter s'est déroulé durant ce match", regrette Wim De Decker dans son analyse d'après-match. "Le Dynamo allait attendre que nous commettions des erreurs. Sur le premier but, nous défendons beaucoup trop bas, notre premier quart d'heure n'était pas bon. Nous étions nerveux", pointe le coach gantois.

Et alors que les Buffalos remontaient la pente, ayant égalisé et prenant le taureau par les cornes au retour des vestiaires, Roman Bezus a pris la rouge fatale. "Nous étions revenus dans le match en fin de première période, et nous espérions continuer comme ça en seconde. Maisn on s'est tiré une balle dans le pied", reconnaît De Decker. "Une jaune, ça peut arriver ; pas deux en trois minutes. Nous avons bien essayé de garder le nul, mais c'était impossible".