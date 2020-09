Premier match européen, un but et une qualification: un capitaine carolo aux anges

Dorian Dessoleil n'avait encore jamais foulé la scène européenne, il a mis un point d'honneur à lancer Charleroi sur la route du succès contre le Partizan Belgrade.

Moins de dix minutes! C’est le temps qu’il a fallu à Dorian Dessoleil, déjà buteur à OHL en championnat cette saison, et déjà sur corner, pour ouvrir le score, jeudi soir, en Europa League, contre le Partizan de Belgrade.

Une fierté

Le capitaine carolo ne pouvait pas rêver d’un meilleur départ pour sa première en Europa League. "Ça n’arrive pas tous les jours et je suis évidemment très fier d’avoir pu marquer pour mon tout premier match en Coupe d’Europe", se réjouit-il.

"Mais au-delà de mon but ou de ma prestation, je suis surtout fier de l’état d’esprit qu’on a montré tout au long de ce match et de cette qualification qu’on est allé chercher tous ensemble", ajoute-t-il.

"On a géré comme il le fallait"

Parce que le défenseur central du Sporting en est conscient, Charleroi a été malmené après le repos. "Ils étaient présents sur tous les seconds ballons, ils gagnaient plus de duels, c’est devenu difficile", admet-il. "Mais on a su rebondir après leur égalisation et on a géré la fin de match comme il le fallait."