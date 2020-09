Match fou au Kiel, le Beerschot s'offre une remontada

Ce samedi après-midi, le Beerschot recevait Waasland-Beveren lors de la septième journée de Jupiler Pro League.

Le Beerschot est parvenu à arracher la victoire contre Waasland-Beveren au terme d'un match fou. Mené 0-2, le club anversois s'est imposé 3-2 grâce à un but de Loris Brogno dans les arrêts de jeu devant 3.200 fans.

Mais la bonne humeur qui régnait au Kiel d'entrée de jeu, les visiteurs ont terni l'ambiance en prenant rapidement les commandes de la rencontre grâce deux buts en autant de tentatives. Efford (11e) et Heymans (14e) ont permis aux Waeslandiens de mener 0-2. Le Beerschot a alors poussé et a été récompensé. Tissoudali, bien servi par Holzhauser, réduit la marque peu avant la pause (42e), 1-2. Les Rats vont alors assiéger leur adversaire et tenter de les faire craquer. Losada fera deux changements payants en faisant monter Brogno et Suzuki. Brogno enverra le cuir sur la tête de Suzuki qui égalisera (79e) 2-2. Passeur, Brogno arrachera la victoire dans le temps additionnel, bien servi par Holzhauser (90+5e), 3-2.