Cueilli à froid, le Standard a galéré contre Zulte Waregem

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège accueillait Zulte Waregem pour le compte de la septième journée de Jupiler Pro League. 6.578 supporters étaient présent à Sclessin.

Pour la réception de Zulte Waregem, Philippe Montanier avait décidé de faire tourner et ainsi souffler plusieurs cadres. Ainsi, on retrouvait Carcela, Raskin et Laifis sur le banc ce dimanche. Cimirot et Avenatti étaient quant à eux absents de la feuille de match. Le technicien français a vraisemblablement en ligne de mire la rencontre ô combien importante contre Fehervar de jeudi prochain. Les Hongrois sont le dernier obstacle des Liégeois pour rejoindre les poules de l'Europa League. Côté flandrien, Francky Dury a effectué quelques changements après la lourde défaite contre le Club de Bruges : Berahino, Srafi et Govea n'étaient pas alignés d'entrée de jeu.

Alors que le Standard semblait avoir pris la rencontre en main, Zulte Waregem ouvrira la marque en reconversion offensive. Gianni Bruno déposera un très beau centre sur la tête de Dompé qui fera trembler les filets (10e), 0-1.

Les Flandriens ne seront pas loin de doubler la mise dix minutes plus tard avec une tête de Bruno à bout pourtant qui passera juste à côté du goal (20e). Déboussolé et cueilli à froid, le matricule 16 se montrera bien trop brouillon en accumulant les déchets techniques et les mauvaises passes. Duje Cop galvaudera même une belle occasion à cause d'un contrôle tardif (30e).

En fin de première période, le Standard se réveillera en obtenant plusieurs belles opportunités. Une tête de Dussenne qui passera juste à côté de la cible (39e), une frappe puissante de Balikwisha repoussée par Bostyn (42e) et un tir contré de Cop qui arrivera sur la tête d'Amallah, mais l'international marocain placera la balle juste à côté (43e). Le Standard sera mené à la pause (0-1).

Les Rouches remonteront sur la pelouse avec de meilleures intentions offensives et cela portera directement ses fruits. Michel-Ange Balikwisha égalisera sur un centre de Cop (47e), 1-1.

Alors que les Liégeois pensaient avoir fait le plus dur, ils verront Zulte reprendre les commandes de la rencontre tout de suite après grâce à une tête de Vossen sur corner (49e), 1-2. Pas abattu pour autant, le Standard continuera de pousser et ne sera pas loin de revenir au score mais la tête d'Amallah sera repoussée sur la ligne par Marcq (57e). Muleka tentera ensuite sa chance avec une belle frappe à l'entrée de la surface et poussera Bostyn à effectuer une claquette (75e). C'est finalement le Congolais qui égalisera de la tête sur un très bel assist de Fai, marquant ainsi son premier but pour les Rouches (81e), 2-2. Les Liégeois ne parviendront pas à arracher la victoire, et partagent donc l'enjeu (2-2).

Le Standard de Liège partage l'enjeu à Sclessin devant 6.578 supporters. Ce fut un "Off day" ce dimanche du côté liégeois. Les Rouches ont été trop brouillons et sont passés à côté de leur rencontre face à une équipe de Zulte qui a crânement joué sa chance. Le matricule 16 devra montrer un meilleur visage jeudi face à Fehervar.