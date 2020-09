Le premier but en Pro League de Tim Kleindienst: "Il m'a donné le ballon et m'a dit que je devais marquer"

Deux penaltys en cinq minutes, tous les deux transformés.. par deux tireurs différents. Les deux nouveaux Buffalos se sont partagés les honneurs, samedi soir.

Si La Gantoise est passée à côté de son sujet, samedi soir, contre OHL, les deux Allemands, Niklas Dorsch et Tim Kleindienst, en ont tout de même profité pour alimenter leur compteur. Le troisième but en quatre matchs pour le médian allemand.

Et le tout premier en championnat pour l’attaquant, qui a botté le second penalty, alors que son compatriote avait transformé le premier. "Pourquoi? C’est Niklas qui m’a donné le ballon et qui m’a dit que je devais marquer. Et ça fait plaisir."

Tim Kleindienst est même passé à deux doigts du doublé, mais sa tentative de la tête a été renvoyée par la barre. "On n’a pas été très chanceux. Igor Plastun a aussi touché le piquet. Ca ne voulait pas tourné en notre faveur." La joie du premier but a, en effet, été tempérée cette nouvelle défaite encaissée par les gantois en championnat.