Trois buts, un assist: l'homme du début de saison en Liga

Tombé à Seville, la semaine dernière, Levante a pu compter sur son buteur pour engranger ses trois premiers points de la saison.

Levante n'aura douté que trois minutes à Osasuna. Menés suite à un but inscrit par Roberto Torres à la 38e minute de jeu, les Granotes ont égalisé à peine trois minutes plus tard. C'est Gonzalo Melero qui a profité d'un excellent ballon de José Luis Morales pour égaliser avant la pause.

Et si c'est Roger Marti qui a égalisé, c'est encore José Luis Morales qui a mis fin au suspense, à dix minutes du terme. Déjà double buteur la semaine dernière, l'attaquant espagnol ajoute donc un but et un assist à son compteur personnel. Il est donc directement impliqué dans quatre des cinq buts de son équipe cette saison et en profite pour s'installer en tête du classement des buteurs de Liga.