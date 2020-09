Voici le onze du Standard pour la réception de Zulte Waregem : Plusieurs changements

Ce dimanche à Sclessin, le Standard accueillait Zulte Waregem pour le compte de la septième journée de Jupiler Pro League.

Philippe Montanier a décidé ce dimanche de faire tourner son équipe avant le match ô combien important de jeudi prochain contre Fehervar en barrages de l'Europa League. Le technicien français a décidé de laisser souffler Raskin, Carcela et Laifis et d'aligner Dussenne, Cop et Balikwisha.