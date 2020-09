🎥 Penalty loupé pour la première d'Higuain en MLS

Gonzalo Higuain a fait ses débuts avec l'Inter Miami. Avec une défaite au bout ... et un penalty manqué.

La recrue vedette de l'Inter Miami voudra oublier au plus vite ses débuts en MLS. Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Gonzalo Higuain a pris ses responsabilités et tiré un penalty face au Philadelphia Union, alors que le score était de 2-0. Sa tentative est passée largement au-dessus et l'Inter s'inclinera finalement 3-0 ...