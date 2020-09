Silvio Proto n'a aucune rancoeur envers les supporters du Standard : "Ça fait partie du jeu"

De passage en Belgique, Silvio Proto en a profité pour passer sur le plateau de La Tribune. Le portier a évoqué les Clasicos bouillants entre Anderlecht et le Standard.

Silvio Proto se souvient bien des Clasicos entre Anderlecht et le Standard. Il était d'ailleurs toujours "chaudement" accueilli à Sclessin. "Ça fait partie du jeu. Je ne suis jamais monté sur le terrain du Standard pour provoquer mais, avec le recul, je peux concevoir que j’ai eu une attitude qui n’était pas voulue et qui a peut-être provoqué le kop liégeois. Mais ça s’est bien fini, il n’y a jamais eu de blessure ou des choses comme ça. J’ai discuté avec quelqu’un et je lui disais que c’était vraiment des beaux matchs à vivre pour un gardien tant que ça restait plus ou moins correct", a souligné le joueur de la Lazio.

"J’ai de la chance qu’ils ne m’aient jamais fait sortir de mon match et de n'avoir jamais effectué de grosse erreur là-bas. Les insultes, ça laisse quand même des traces même si on peut dire que cela ne nous touche pas. C'est sûr que cela ne fait pas plaisir à entendre. C’est arrivé et c’est malheureux mais je n’en veux à personne parce que ça fait partie du jeu. Cela s'est bien terminé et il n’y a pas de rancœur de mon côté contre les supporters du Standard. C’était des bons moments dans ma carrière d'aller jouer à Sclessin", conclu Proto.