Ligue des Champions: le tirage s'annonce compliqué pour Bruges qui sait dans quel pot il sera

Les résultats de ce mardi soir ont une incidence sur le futur parcours de Bruges en Ligue des Champions.

Les phases de poule de la Ligue des Champions, c'est pour bientôt. Si pour La Gantoise l'aventure s'est arrêtée ce mardi soir, pour le champion du Club de Bruges, le tirage pourrait être très compliqué.

On le sait: le pot 1 est reservé aux champions des 8 pays qui sont positionnés aux 8 premières places du classement UEFA. Pour la suite, ce sont les coéefficients des équipes qui comptent. Suite aux résultats de ce mardi soir, Bruges sera dans le pot 4.

Pot 1: Bayern München (136.000), Real Madrid (134.000), Juventus (117.000), Paris Saint-Germain (113.000), Sevilla (102.000), Liverpool (99.000), FC Porto (75.000), Zenit Sint-Petersburg (64.000)

Pot 2: FC Barcelona (128.000), Atlético Madrid (127.000), Manchester City (116.000), Manchester United (100.000), Borussia Dortmund (85.000), Shakhtar Donetsk (85.000), Chelsea (83.000), Ajax (69.500)

Pot 3 (Provisoire): Dynamo Kiev (55.000), RB Leipzig (49.000), Internazionale (44.000), Olympiakos Piraeus (43.000), SS Lazio (41.000), Atalanta Bergamo (33.500), Lokomotiv Moskou (33.000), Olympique Marseille (31.000)

Pot 4 (Provisoire): CLUB BRUGES (28.500) Borussia Mönchengladbach (26.000), Basaksehir (21.500), Stade Rennes (14.000), Ferencváros (9.000), + 3 clubs suivant les dernières rencontres des barrages.

Même s'il reste des rencontres ce mercredi, Bruges ne peut plus être dans le pot 3. Marseille et Moscou peuvent sauter dans le pot 4 en cas d'élimination de Krasnodar et de Salzbourg. Qui seront les adversaires des hommes de Philippe Clement? Réponse ce jeudi.