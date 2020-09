Physiquement? Le Sporting de Charleroi sera prêt: "Quatre jours, c'est largement suffisant"

Les rencontres commencent à s'enchaîner, mais les Zèbres ne sont pas inquiets.

Quatre matchs en un peu plus de dix jours, c'est le défi qui attendait le Sporting de Charleroi, il y a une semaine. Après la victoire contre le Partizan et le partage à Mouscron, les Carolos ont fait la moitié du chemin, mais la fin de semaine sera épicée avec le barrage d'Europa League, ce jeudi, et le Standard dimanche.

Pas de quoi inquiéter, pourtant, dans les rangs carolos. "Je ne ressens pas de fatigue particulière dans le noyau. Quand on gagne, la fatigue se fait moins ressentir. Il y a cette dynamique de groupe positive. Et puis, quatre jours entre Mouscron et le Lech Poznan, c'est largement suffisant pour récupérer."

"Je suis d'accord", acquiesce Karim Belhocine, qui ne redoute pas non plus d'éventuelles prolongations, comme ce fut le cas jeudi dernier. "On ne doit pas se focaliser sur une fatigue éventuelle qu'on pourrait ressentir après le match. Il faut tour donner et si on doit gérer, on verra ça après le match."