Arsenal sort Liverpool aux penaltys en Carabao Cup, Origi manque son tir !

Arsenal tient sa revanche : alors que les Reds avaient dominé les Gunners en Premier League quelques jours plus tôt (3-1), Liverpool n'a cette fois pas trouvé la faille en 8e de finale de la Carabao Cup. Bernd Leno, le portier d'Arsenal, y est pour beaucoup : l'Allemand a sorti plusieurs arrêts pendant la rencontre, notamment en seconde période, avant de renvoyer les tirs de Divock Origi et Harry Wilson lors de la séance de tirs au but ... (0-0, 5-4 tàb).

Le tirage au sort des quarts de finale a été effectué dans la foulée et réserve un nouveau choc à Arsenal : les Gunners affronteront Manchester City.

We will face Arsenal away in the quarter-finals of the @Carabao_Cup 🏆



