Europa League : Milan qualifié au terme d'une incroyable séance de tirs au but !

Scénario incroyable au Portugal : l'AC Milan, rattrapé en seconde période, a été mené en prolongations. Les Lombards se sont ensuite qualifiés au terme d'une séance de tirs au but interminable !

Les supporters de l'AC Milan devaient avoir le coeur bien accroché ce jeudi. Après une première période poussive, les Rossoneri prenaient l'avantage via ... Alexis Saelemaekers (51e), qui inscrivait là son premier but européen et devenait au passage le plus jeune buteur milanais en Europe depuis Pato en 2009. Rio Ave, 5e du dernier championnat portugais, a cependant de la ressource et égalise à la 72e via Geraldes (1-1).

Direction les prolongations et d'entrée de jeu, Milan se met dans de beaux draps : Gelson fait 2-1 à la 91e. Les Italiens poussent, frôlent l'égalisation à plusieurs reprises et vont finir par être récompensés : à la 120e minute, Milan obtient un penalty que convertit Calhanoglu pour envoyer les deux équipes aux tirs au but. Et le scénario déjà fou s'emballera encore : après que les 7 premiers tireurs de chaque équipe aient transformé leur essai, Colombo et Monte se louperont tous deux ; Donnarumma et Kieszek, les deux portiers, manqueront également leur tir. C'est finalement Milan qui se qualifiera sur le score de 9-8 : tous les tireurs listés auront été utilisés !